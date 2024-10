Latina / Esercita abusivamente la professione medica, 50enne scoperto e denunciato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Latina – Un recente controllo del NAS dei Carabinieri di Latina ha portato alla denuncia presso la Procura della Repubblica di Cassino di un 50enne della provincia di Roma, sedicente medico. La denuncia è scaturita da gravi irregolarità emerse nell’ambito dell’attività di verifica dei requisiti professionali degli operatori sanitari. In particolare, l’uomo è ritenuto responsabile L'articolo Latina / Esercita abusivamente la professione medica, 50enne scoperto e denunciato Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Esercita abusivamente la professione medica, 50enne scoperto e denunciato Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Un recente controllo del NAS dei Carabinieri diha portato alla denuncia presso la Procura della Repubblica di Cassino di undella provincia di Roma, sedicente medico. La denuncia è scaturita da gravi irregolarità emerse nell’ambito dell’attività di verifica dei requisiti professionali degli operatori sanitari. In particolare, l’uomo è ritenuto responsabile L'articololaTemporeale Quotidiano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Latina, arrestato personal trainer: ha abusato di quattro donne; Molestava le pazienti minorenni e le filmava, condannato di nuovo il radiologo; Latina – Fisioterapista abusivo violentava pazienti durante i trattamenti; Si spacciava fisioterapista e allungava le mani: violenze sessuali e prestazioni sanitarie abusive in uno “studio – palestra”. In azione Guardia di Finanza di Latina; Falso fisioterapista violentava le pazienti, tra le vittime anche una minorenne. Arrestato dalla Guardia di Fi; FALSO FISIOTERAPISTA DI FONDI ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE: LOCALE DISSEQUESTRATO; Leggi >>>

Latina. Denunciato odontotecnico per professione ondontoiatrica abusiva

(quotidianosanita.it)

12 DIC - I Carabinieri del Nas di Latina hanno dato esecuzione ad ... all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione medica.

Latina. Denunciato odontotecnico per professione ondontoiatrica abusiva

(quotidianosanita.it)

12 DIC - I Carabinieri del Nas di Latina hanno dato esecuzione ad ... all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione medica.

Cassazione: professionista esercita abusivamente la professione? L'ordine professionale di competenza può chiedere i danni

(studiocataldi.it)

22144/2008) ha stabilito che, in caso di esercizio abusivo della professione ... particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale ...

Taranto. Condannato falso dentista che esercitava abusivamente nell’ appartamento della moglie

(ilcorrieredelgiorno.it)

Il giudice monocratico della 2a sezione penale del Tribunale di Taranto dr.ssa Elvia Di Roma ha condannato ieri a 10 mesi di reclusione un uomo di 49 anni, Armando Picciarelli, accusato di aver ...