Lettera43.it - La ministra Roccella si difende sulla Gpa: «Mai istigato nessuno a denunciare»

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Laalla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità, Eugenia, ha chiarito la propria posizione in merito al ddl Varchi, spiegando di non aver «mai, né i medici né altri». Ospite alla Camera durante il question timeleggeGpa, la gestazione per altri diventata «reato universale» in Italia, ha spiegato: «Del resto, da libertaria, non ho mai denunciato, mi sono semmai autodenunciata. Penso che se una legge non piace, si fa una battaglia per cambiarla, o si fa disobbedienza civile assumendosene le conseguenze: non si cerca di eluderla. Interpellata al volo a margine di un evento, ho detto semplicemente un’ovvietà. Cioè che i pubblici ufficiali, e i medici come è noto possono essere fra questi, segnalano eventuali violazioni delle leggi». I controlli su una donna incinta in una clinica (Getty Images).