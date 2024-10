Isaechia.it - Javier Martinez, parla Sara Tozzi, l’ex tronista che il gieffino ha corteggiato a Uomini e Donne: “Io e lui dopo il programma ci siamo frequentati. L’interesse per Shaila? Era sincero, sono sicura che…”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nei giorni scorsi era diventato virale un video in cuiveniva asfaltato da Tina Cipollari negli studi di. Come molti di voi ricorderanno, l’attuale concorrente del Grande Fratello aveva partecipato al dating show di Maria De Filippi nelle vesti – assai discusse in quanto all’epoca si pensava fosse in realtà già impegnato – dire di. L’avventura della biondaoriginaria di Modena nel parterre del Trono classico durò però solo una manciata di settimane. La giovane ventiduenne infatti con estrema sincerità e onestà preferì abbandonare ilin quanto era ancora innamorata ancora del suo ex.