Il sottopasso della vergogna riapre dopo oltre un anno: lavori finiti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I lavori dovevano finire a fine novembre e, invece, per una volta è possibile annunciare la chiusura di un cantiere prima dei tempi annunciati. Domani, 31 ottobre, riaprirà il sottopasso di Barra, chiuso dal settembre 2023. Si tratta di un tunnel pedonale che passa sotto i binari della Napolitoday.it - Il sottopasso della vergogna riapre dopo oltre un anno: lavori finiti Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Idovevano finire a fine novembre e, invece, per una volta è possibile annunciare la chiusura di un cantiere prima dei tempi annunciati. Domani, 31 ottobre, riaprirà ildi Barra, chiuso dal settembre 2023. Si tratta di un tunnel pedonale che passa sotto i binari

