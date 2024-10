Lanazione.it - Grassina, il bar Durimi compie 25 anni. “Dove ci si sente come a casa”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bagno a Ripoli (Firenze), 30 ottobre 2024 – Sono stati tantissimi i clienti, gli amici, i residenti diche nelle scorse settimane hanno partecipato alla festa dei 25del bar. Una istituzione ormai per gli abitanti di via Pian die tutta la zona di Bubè. Oggi il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti ha consegnato ai titolari del bar una targa per celebrare le nozze d’argento del bar. Era il settembre 1999 quando i fratelli Agron e Skender Mustafa, arrivati in Italia da Durazzo, aprirono il loro bar. Da quel giorno hanno portato avanti l’attività con grande dedizione e impegno, riuscendo a creare una rete di clienti – ormai diventati veri e propri amici – fidelizzati. "Al Barci si– scrive il sindaco Pignotti sui social –, accolti da sempre con calore e gentilezza.