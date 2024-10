Universalmovies.it - Fino alla Fine | Gabriele Muccino ospite di UCI Firenze

Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)è il nuovo film diretto dal regista, e UCI Cinemas è pronta a promuoverlo nel migliore dei modi. Il regista pluripremiato, infatti, in occasione dell’uscita in sala del suo film saràa UCI, dove incontrerà il pubblico presente. L’appuntamento è stato fissato per il 5 novembre alle ore 20:00. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di UCI Cinemas.: il trailer del filmha diretto una sceneggiatura firmata da Paolo Costella. Il film è prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group con Rai Cinema, in associazione con Adler e con Ela Film, e distribuito da 01 Distribution.