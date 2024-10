Tvzap.it - Dramma per un bimbo di 3 anni: il papà lo porta al circo con animali, ma finisce male

per undi 3, illoalconma. Una vicenda spaventosa ha avuto luogo in unitinerante della Russia. Qui, il padre di un bambino ha compiuto un gesto sconsiderato nei pressi delle gabbie didi proprietà della struttura. Il gesto, ha purtroppo avuto conseguenze gravi per il piccolo rimasto coinvolto in un brutto incidente.() Grave incidente in unin Russia Secondo quanto riToday, l'incidente si è svolto ad Angarsk, una città nella parte centro-meridionale della Russia in cui ilitinerante si trovava.