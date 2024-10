"Dal sangue versato al sangue donato", gli eventi della polizia tra legalità e solidarietà (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Memoria e solidarietà due aspetti fondamentali della nostra quotidianità. Coltivare la Memoria è un antidoto prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, a comprendere sempre più l‘importanza di aiutare il prossimo. Nasce così il progetto itinerante “Dal sangue versato al sangue donato” una Messinatoday.it - "Dal sangue versato al sangue donato", gli eventi della polizia tra legalità e solidarietà Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Memoria edue aspetti fondamentalinostra quotidianità. Coltivare la Memoria è un antidoto prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, a comprendere sempre più l‘importanza di aiutare il prossimo. Nasce così il progetto itinerante “Dalal” una

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Dal sangue versato al sangue donato", gli eventi della polizia tra legalità e solidarietà:; “Dal Sangue versato al Sangue Donato”: l’iniziativa a Cagliari di DonatoriNati e Quarto Savona 15.; Dal sangue versato al sangue donato, nel nome delle vittime di mafia; “Dal Sangue versato al Sangue Donato”; Legalità e solidarietà: due eventi per la donazione del sangue; "Dal sangue versato al sangue donato": in Sardegna l’auto di Giovanni Falcone; Leggi >>>

Dal sangue versato al sangue donato, nel nome delle vittime di mafia

(vita.it)

In Sardegna per la prima volta arriva il progetto Dal sangue versato al sangue donato in memoria delle vittime di mafia ...

“Dal Sangue versato al Sangue Donato”: a Sassari il 30 ottobre

(sassarinotizie.com)

Sassari. Tre sono le date importanti per il progetto “Dal Sangue versato al Sangue Donato” che interesseranno l’Isola questo fine mese. L’iniziativa, legata alla sensibilizzazione sui temi dell’antima ...

Legalità e solidarietà: due eventi per la donazione del sangue

(rainews.it)

A Sa Illetta in una teca l'auto devastata dal tritolo nell'attentato contro il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la sua scorta a Capaci ...

Tiscali ospita l’evento “Dal sangue versato al sangue donato”

(sardegnareporter.it)

Video Dal sangue Video Dal sangue

Si è svolto nella mattinata di oggi nella sede di Tiscali di Sa Illetta, a Cagliari, un convegno parte di un evento più ...