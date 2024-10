Cimiteri comunali, 576 nuovi ossari a Fiumicino e Palidoro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fiumicino, 30 ottobre 2024 – Completata la fornitura e l’installazione di 576 nuovi ossari, realizzati dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, con materiali di alta qualità e progettati per garantire durabilità e sicurezza. Di questi, 144 sono posizionati nel Cimitero di Fiumicino, mentre 432 nel Cimitero di Palidoro. “Un passo significativo per migliorare la qualità dei servizi Cimiteriali, rispondendo così alle esigenze delle famiglie”. dichiara l’Assessore ai servizi Cimiteriali, Monica Picca. “ Continueremo ad investire nella cura e nella manutenzione dei Cimiteri comunali per fornire sempre un ambiente rispettoso e dignitoso a coloro che desiderano onorare la memoria dei propri cari”, aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Completata la fornitura e l’installazione di 576, realizzati dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, con materiali di alta qualità e progettati per garantire durabilità e sicurezza. Di questi, 144 sono posizionati nel Cimitero di, mentre 432 nel Cimitero di. “Un passo significativo per migliorare la qualità dei serviziali, rispondendo così alle esigenze delle famiglie”. dichiara l’Assessore ai serviziali, Monica Picca. “ Continueremo ad investire nella cura e nella manutenzione deiper fornire sempre un ambiente rispettoso e dignitoso a coloro che desiderano onorare la memoria dei propri cari”, aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.

