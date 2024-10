Ilrestodelcarlino.it - Bologna chiama Valencia, sorelle nella tragedia dell’alluvione: “Siamo al vostro fianco”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – La mente dei bolognesi è tornata al 19 ottobre. Le immagini dadelle auto accatastate l’una sopra l’altra, incastrate tra i palazzi, hanno ricordato a tutti l’onda arrivata quasi a lambire i piedi delle Due Torri, sgorgando dai canali anche dentro le mura del centro storico. Deve averlo pensato anche il sindaco Matteo Lepore che, di fronte alle tragiche immagini della Spagna, ha preso il telefono per scrivere un messaggio alla propria omologa a, María José Catalá, ed esprimere la massima vicinanza alla popolazione alluvionata. esondazione ravone via andrea costa e via andrea costa inizio Non solo: daè arrivato anche un impegno in termini di disponibilità “per fare quello che serve”.