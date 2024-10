Zelensky: ‘armi e sanzioni contro la Russia ci avvicinano alla pace” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato alla 76a sessione del Consiglio nordico in Islanda, a Reykjavik, dove ha espresso gratitudine ai popoli di Islanda, Norvegia, Danimarca, Svezia e Finlandia. “Vi esorto a continuare a fare pressione sulla Russia per questa guerra. sanzioni efficaci contro la Russia, fermare la flotta di petroliere ombra russe che Imolaoggi.it - Zelensky: ‘armi e sanzioni contro la Russia ci avvicinano alla pace” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Presidente ucraino Volodymyrha partecipato76a sessione del Consiglio nordico in Islanda, a Reykjavik, dove ha espresso gratitudine ai popoli di Islanda, Norvegia, Danimarca, Svezia e Finlandia. “Vi esorto a continuare a fare pressione sullaper questa guerra.efficacila, fermare la flotta di petroliere ombra russe che

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:si appella a Nato e Ue: "Più armi per sconfiggere Putin" - Macron: “Berlino focus sulle garanzie di sicurezza per Kiev”; Bruxelles. Armi senza limiti a Kiev: l'ira di Mosca, il “no” dell'Italia. E adesso?;alla Rada, ‘Adesione alla Nato e integrità territoriale’. Il Cremlino, ‘si svegli’; Armi, scudo missilistico e Nato:svela il "piano della vittoria". Ira di Mosca; Droni ucraini sulla Russia, Stati Uniti e Ue sanzionano l’Iran per armi fornite a Mosca; Biden, Macron, Scholz e Starmer a Berlino: sostegno a Kiev per pace giusta e duratura - Biden: sulle armi a lungo raggiola Russia, "per ora non c'è consenso"; Leggi >>>