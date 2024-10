Ilgiorno.it - Viaggio nel tempo dal barbiere: "Qui è tutto come sessant’anni fa"

(Di martedì 29 ottobre 2024) di Marianna Vazzana MILANO Il volantino promuove l’apertura di una nuova attività commerciale: Cosimo, parrucchiere per uomo, invita a presentarsi in viale Campania angolo via Sismondi il 18 novembre. Ma di quale anno? "Da quella stampa sono passati 60 anni", dice lui stesso, oggi, mentre porge quel pezzo di carta ingiallito in cui è immortalato, in bianco e nero, mentre sistema la capigliatura di un cliente. Un cimelio prezioso che adesso "torna buono per festeggiare l’anniversario". Cifra tonda da quel 18 novembre. Ma dal 1964nel suo locale è rimasto intatto: gli stessi mobili, le stesse poltrone, le stesse foto appese al muro. Accanto agli specchi, "il dopobarba creato da me, al profumo di lavanda" e strumenti unicilo spruzzino in acciaio "che ha più di un secolo. Non ne esistono più, così". Trasformati.