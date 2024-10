Università: ottimi risultati per la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica (Di martedì 29 ottobre 2024) Pisa, 29 ottobre 2024 – La Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica dell’Università di Pisa, diretta dal Professor Emanuele Cigna, registra un significativo riconoscimento nel panorama nazionale. Nei recenti test di ammissione SSM 2024, la Scuola ha ottenuto il primo posto tra le omologhe scuole italiane, posizionandosi al quarto posto nella graduatoria generale delle specializzazioni mediche. Il punteggio minimo richiesto per l’ammissione è stato di 118,25 punti, con un distacco di circa 8 punti dalla seconda classificata, l’Università di Milano. La Scuola pisana, istituita nel 2023 dal Professor Cigna insieme al Dottor Bolletta, ha raggiunto questo traguardo al secondo anno dalla sua fondazione. Lanazione.it - Università: ottimi risultati per la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Pisa, 29 ottobre 2024 – Ladiin, Ricostruttiva ed Estetica dell’di Pisa, diretta dal Professor Emanuele Cigna, registra un significativo riconoscimento nel panorama nazionale. Nei recenti test di ammissione SSM 2024, laha ottenuto il primo posto tra le omologhe scuole italiane, posizionandosi al quarto posto nella graduatoria generale delle specializzazioni mediche. Il punteggio minimo richiesto per l’ammissione è stato di 118,25 punti, con un distacco di circa 8 punti dalla seconda classificata, l’di Milano. Lapisana, istituita nel 2023 dal Professor Cigna insieme al Dottor Bolletta, ha raggiunto questo traguardo al secondo anno dalla sua fondazione.

Università: ottimi risultati per la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica

Il punteggio minimo richiesto per l’ammissione è stato di 118,25 punti, con un distacco di circa 8 punti dalla seconda classificata, l’Università di Milano. La Scuola pisana, istituita nel 2023 dal ...

