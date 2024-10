Ucraina-Russia 12mila soldati di Kim per Putin | come cambia la guerra

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Laavrà a disposizione circanordcoreani per lacontro l’e li impiegherà in particolare nella regione di Kursk, invasa dalle forze di Kiev sin dal 6 agosto. La nuova fase del conflitto si sta aprire con un altro protagonista, il contingente che Kim Jong-un ha messo a disposizione di Vladimir. Il quadro, inizialmente tratteggiato dall’intelligence sudcoreana, ormai ha preso forma in maniera definita. Circamilitari nordcoreani saranno “presto” inper l’addestramento, ha ribadito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si aspetta di vedere iasiatici sul campo di battaglia in. “Ci sono già 3milanordcoreani sul territorio russo.