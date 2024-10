Gaeta.it - Tragico episodio a Roma: turista quattordicenne muore dopo un pasto a causa di shock anafilattico

(Di martedì 29 ottobre 2024) Unevento ha scosso la capitale nei giorni scorsi, quando una ragazza di 14 anni, proveniente dall'Inghilterra, ha perso la vitaessere stata colpita da uno. Questo incidente, avvenuto mentre la famiglia era in vacanza, mette in evidenza l'importanza di essere consapevoli delle allergie alimentari, specialmente in ambienti pubblici. Gli inquirenti stanno indagando per far luce sulla situazione e verificare eventuali responsabilità. L'incidente fatale nel quartiere Gianicolense La giovane, che si trovava acon i genitori, ha deciso di pranzare in un ristorante situato nel quartiere Gianicolense. Durante il, la famiglia ha ordinato diverse pietanze, terminando il pranzo con alcuni dolci.