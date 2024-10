Iltempo.it - "Sono screanzato": Corona si scusa in diretta con Berlinguer. Il motivo

(Di martedì 29 ottobre 2024) Inizio frizzante a È sempre Cartabianca. L'ospite fisso del talk-show di Rete 4, Mauro, ha esordito con delle scuse pubbliche alla conduttrice Bianca. "Le devo chiedereper la settimana scorsa, a volteun po'", ha ammesso. Parole, quelle dell'alpinista, che la padrona di casa ha accolto con piacere. "Mi prendono dei demoni e mi sembra tutto contro di me. Invece lei non lo è", ha continuato il saggista, aggiungendo anche dei complimenti: "Sta bene con quel vestito lì. Come si chiama? Tailleur?".non si è fatta trovare impreparata e ha punzecchiato il suo interlocutore: "Si deve far perdonare", ha replicato.