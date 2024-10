Lanazione.it - Salmonellosi, i sindaci:: "La Asl dica la verità"

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Vogliamo lasul casoe la ricostruzione precisa da parte della Asl di quanto avvenuto tra comunicazioni e notifiche ricevute dagli ospedali sui primi casi e ricoveri. Non possiamo accettare di essere accusati di non aver agito tempestivamente". Idi Carmignano, Sesto, Calenzano, Campi, Signa e Barberino si rivoltano contro la Asl: il documento inviato dalla Asl alla "Qualità&Servizi" che gestisce le mense scolastiche di questi territori in merito agli episodi di, si conclude con una frase che accusa direttamente l’azienda partecipata dalle amministrazioni comunali. Nella parte finale parla di non adeguata analisi e di "mancata immediata autosospensione dell’attività". "Sono accuse senza fondamento – dicono il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi e quello di Carmignano, Edoardo Prestanti –.