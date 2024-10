Lanazione.it - Ricordi ed emozioni da ex per quattro nerazzurri

(Di martedì 29 ottobre 2024) La trasferta al Castellani di Empoli sarà per l'Inter una delle tante tappe stagionali in cui vigerà la parola d'ordine “vietato sbagliare”, nell'ottica di riconfermarsi campioni d'Italia dopo lo scudetto festeggiato la scorsa primavera. Tuttavia, percalciatori presenti nella rosa di Simone Inzaghi, si tratterà di un vero e proprio tuffo nel passato, lì dove tutto - o quasi - ebbe inizio, gettando le fondamenta della propria carriera. È il caso, innanzitutto, di Piotr Zielinski che, in una biennale esperienza in prestito dall'Udinese, ha vestito la maglia azzurra in 66 occasioni tra il 2014 e il 2016, mettendo a referto 5 reti. Proprio le brillanti prestazioni offerte in Toscana gli valsero la chiamata del Napoli, dove è rimasto 8 stagioni, fino allo scorso 30 giugno.