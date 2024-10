Quando liberalità fa rima con solidarietà. Gli aiuti alle banche e gli aiuti dalle banche (Di martedì 29 ottobre 2024) Il tema apre al decisore una questione atavica ed importante, una questione che trova radici sino all’etica e all’ideologismo. In un Paese veramente liberale, con regole certe e condivise in cui il libero mercato è espressione, talvolta crudele ma questa è altra questione, di democrazia sociale ed economica, si può pensare di chiedere una tassa Quando liberalità fa rima con solidarietà. Gli aiuti alle banche e gli aiuti dalle banche InsideOver. It.insideover.com - Quando liberalità fa rima con solidarietà. Gli aiuti alle banche e gli aiuti dalle banche Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Il tema apre al decisore una questione atavica ed importante, una questione che trova radici sino all’etica e all’ideologismo. In un Paese veramente liberale, con regole certe e condivise in cui il libero mercato è espressione, talvolta crudele ma questa è altra questione, di democrazia sociale ed economica, si può pensare di chiedere una tassafacon. Glie gliInsideOver.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

Atti di liberalità – Scheda di Diritto

(diritto.it)

Gli atti di liberalità rappresentano un istituto giuridico ... Inoltre, le donazioni fatte a favore di eredi, discendenti o ascendenti devono essere oggetto di collazione (artt.

La solidarietà, un valore da insegnare

(ilrestodelcarlino.it)

Monica Cappelletti Risponde Beppe Boni Nel mondo, tra le tante celebrazioni, esiste anche la Giornata della solidarietà. Il che non significa che la solidarietà esista sempre. A volte c'è a ...

Roma fa rima con cacio e pepe: ecco le migliori 12 versioni da provare in trattoria

(repubblica.it)

Felice è infatti famoso per la mantecatura al tavolo, e non ora che i social hanno reso questa pratica un effetto di scena, ma da tempi non sospetti, decine di anni fa. “Lì non nasce come ...

Comodamente sedute/136: raffreddore fa rima con malumore

(merateonline.it)

“Il malumore è uno stato d’animo più o meno momentaneo, incline alla tristezza particolarmente avverso e contrario a qualcuno o a qualcosa, talvolta dovuto alle cose più banali ...