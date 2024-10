Pallone d’Oro 2024, Domenech: “Rodri rappresenta il gioco collettivo” (Di martedì 29 ottobre 2024) “Cento giornalisti hanno votato Rodri e non ha vinto un giocatore del Real Madrid. È una cosa grande, per una volta. Rodri rappresenta il calcio collettivo e non un calciatore che gioca per se stesso”. Questo il commento dell’ex CT della Francia Raymond Domenech, intervenuto oggi a Radio Sportiva, riguardo l’assegnazione del Pallone d’Oro. “Se Mbappé riuscirà in futuro a vincere il Pallone d’Oro? Credo che sia una cosa possibile, potrà succedere in futuro giocando al Real Madrid. Ma penso che Vinicius e Mbappé non possano funzionare bene insieme. Uno dei due deve cambiare modo di giocare“, ha aggiunto l’ex CT della nazionale transalpina. Pallone d’Oro 2024, Domenech: “Rodri rappresenta il gioco collettivo” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) “Cento giornalisti hanno votatoe non ha vinto un giocatore del Real Madrid. È una cosa grande, per una volta.il calcioe non un calciatore che gioca per se stesso”. Questo il commento dell’ex CT della Francia Raymond, intervenuto oggi a Radio Sportiva, riguardo l’assegnazione del. “Se Mbappé riuscirà in futuro a vincere il? Credo che sia una cosa possibile, potrà succedere in futuro giocando al Real Madrid. Ma penso che Vinicius e Mbappé non possano funzionare bene insieme. Uno dei due deve cambiare modo di giocare“, ha aggiunto l’ex CT della nazionale transalpina.: “il” SportFace.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Raymondboccia Mbappé e Vinicius;a Sportiva: "Mbappe e Vinicius non possono funzionare insieme";d'Oro, svelato il primo interista in classifica: Calhanoglu si piazza al 20esimo posto; L'Italia batte la Francia dopo 16 anni: chi c’era nel 2008;distrugge De Zerbi al Marsiglia: "Ma il problema non è il fatto che sia italiano"; Mbappé scuote l’Europeo: «Chiedo ai francesi di non votare l’estrema destra»; Leggi >>>

Raymond Domenech boccia Mbappé e Vinicius

(msn.com)

L'ex ct della nazionale francese, è intervenuto oggi a Radio Sportiva a margine della presentazione del Tour de France a Parigi, il giorno dopo l’assegnazione del Pallone d’Oro a Rodri.

Pallone d'Oro 2024, la classifica finale: trionfa Rodri davanti a Vinicius

(calcioefinanza.it)

Per la prima volta da vent’anni, nell’elenco dei potenziali vincitori non sono presenti né Cristiano Ronaldo né Messi. Ecco la graduatoria finale.

Pallone d’Oro 2024, dove vedere la cerimonia in tv e streaming: orario, canale e candidati favoriti

(msn.com)

Oggi, a partire dalle 18:45, si conoscerà chi è il vincitore del Pallone d’Oro 2024. Cerimonia trasmessa in diretta tv, in streaming e in chiaro per l’occasione su Dazn.

Pallone d’Oro 2024, ecco tutti gli altri premi!

(generationsport.it)

Yamal vince il Trofeo Kopa, a Dibu Martinez il Trofeo Yashin. Ancelotti è il miglior allenatore, Real Madrid è il club dell’anno Oltre al Pallone d’Oro 2024, ci sono anche gli altri premi della serata ...