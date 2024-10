Night club a Castel Bolognese chiuso per 30 giorni dopo la sparatoria (Di martedì 29 ottobre 2024) Castel Bolognese (Ravenna), 29 ottobre 2024 – E’ originata da un grave fatto di cronaca accaduto all’alba dello scorso ottobre 5 ottobre la sospensione, disposta dal questore di Ravenna, Lucio Pennella, della licenzia del Night club ‘Bolero’ di Castel Bolognese, con conseguente chiusura del locale per trenta giorni. Quella notte all’interno del Night club era scaturito un diverbio tra due avventori all’interno del locale, poi culminato con una sparatoria al suo esterno. Nella circostanza, uno dei due soggetti, di origine albanese, dopo essersi momentaneamente allontanato, era ritornato sul luogo dell’alterco impugnando una pistola (poi risultata oggetto di furto) con la quale aveva esploso più colpi all’indirizzo dell’altro avventore, ferendolo alla coscia. L’aggressore (che la ‘vittima’ era comunque riuscita a disarmare) si era poi dato precipitosamente alla fuga. Ilrestodelcarlino.it - Night club a Castel Bolognese chiuso per 30 giorni dopo la sparatoria Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024)(Ravenna), 29 ottobre 2024 – E’ originata da un grave fatto di cronaca accaduto all’alba dello scorso ottobre 5 ottobre la sospensione, disposta dal questore di Ravenna, Lucio Pennella, della licenzia del‘Bolero’ di, con conseguente chiusura del locale per trenta. Quella notte all’interno delera scaturito un diverbio tra due avventori all’interno del locale, poi culminato con unaal suo esterno. Nella circostanza, uno dei due soggetti, di origine albanese,essersi momentaneamente allontanato, era ritornato sul luogo dell’alterco impugnando una pistola (poi risultata oggetto di furto) con la quale aveva esploso più colpi all’indirizzo dell’altro avventore, ferendolo alla coscia. L’aggressore (che la ‘vittima’ era comunque riuscita a disarmare) si era poi dato precipitosamente alla fuga.

