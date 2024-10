Meningite batterica: 27enne ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria Goretti di Latina (Di martedì 29 ottobre 2024) Latina – Un giovane di 27 anni, residente a Latina Scalo, è attualmente ricoverato in condizioni critiche nel Reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti, dopo aver contratto una grave infezione da Meningite batterica. La vicenda, che ha scosso la comunità locale, è iniziata quando il ragazzo ha accusato sintomi evidenti, portando i familiari ad L'articolo Meningite batterica: 27enne ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria Goretti di Latina Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Meningite batterica: 27enne ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria Goretti di Latina Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di martedì 29 ottobre 2024)– Un giovane di 27 anni, residente aScalo, è attualmenteincritiche nel Reparto di Rianimazione dell’ospedale, dopo aver contratto una grave infezione da. La vicenda, che ha scosso la comunità locale, è iniziata quando il ragazzo ha accusato sintomi evidenti, portando i familiari ad L'articoloinaldiTemporeale Quotidiano.

