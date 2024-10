Oasport.it - LIVE Italia-Spagna, amichevole calcio femminile in DIRETTA: pochi minuti al via del match

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.01 Questo il momento in cui le azzurre sono entrate in campo per il riscaldamento: ##Nazionale #Azzurri #LeAzzurreSiamoNoi pic.twitter.com/WU0zcVxgzi — Nazionaledi(@AzzurreFIGC) October 29, 2024 17.58 La formazione di Andrea Soncin torna in campo dopo il netto successo dello scorso venerdì: al “Tre Fontane” di Roma le azzurre hanno superato Malta per 5-0. 17.55 Mancano circa 20all’inizio dell’tra, incontro che andrà in scena allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza. 17.32 Definite le formazioni ufficiali,: Giuliani, Di Guglielmo, Linari, Lenzini, Boattin, Bergamaschi, Giugliano, Caruso, Cantore, Bonansea, Giacinti.: Coll, Garcia, Mendez, Codina, Carmona, Abelleira, Lopez, Guijarro, Sarriegi, Martin-Prieto, Garcia. 17.