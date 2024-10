La teoria del complotto di Tampa città dei 15 minuti l’uragano Milton e Bill Gates

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) «Appena dopo il passaggio delladi, in Florida, ha presentato un piano per diventare unadei 15». Questa è ladiffusa da numerosi post online che lascia intendere un collegamento tra il ciclone tropicale e il modello urbanistico che punta a fare sì che nel tessuto urbano sia possibile raggiungere luoghi di lavoro e servizi essenziali dalla propria abitazioni in 15a piedi, in bici o con i mezzi pubblici. I post insinuano chenon sia del tutto naturale e chesi stia spendendo per questa trasformazione. Per chi ha frettanon ha espresso l’intenzione di diventaredei 15. Il piano è stato presentato 15 mesi prima del passaggio delsulla Florida. Nel piano non si esprime l’intenzione chediventi unadei 15