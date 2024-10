Liberoquotidiano.it - Il Milan denuncia il sindaco Pd di Bologna? Una clamorosa accusa a Lepore, Serie A nel caos

(Di martedì 29 ottobre 2024) Alla fine, a, sabato scorso c'è stato il sole. Non una goccia di pioggia. Si poteva evitare di rinviare la gara tra la squadra di Italiano e quella di Fonseca? Per il presidente del, Paolo Scaroni, l'irritazione è evidente ed è stata palesata ai giornalisti a margine dell'assemblea degli azionisti del Diavolo: “La decisione deldidi rinviare a data da destinarsi il matchper motivi di sicurezza, dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, è stata una decisione iniqua che ci ha creato un grave danno". "Io, anzi, noi tutti siamo furiosi per questo. Ci è stato fatto un torto grande. La Lega, con il presidente Casini, ha ripetutamente telefonato alper proporre di far giocare la partita a porte chiuse, ma abbiamo avuto un diniego che riteniamo incomprensibile.