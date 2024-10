Diddy, nuove accuse da presunte vittime minorenni: il rapper avrebbe violentato un bambino di 10 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) L'avvocato Tony Buzbee ha depositato due nuove denunce contro Sean Combs: il rapper avrebbe drogato e violentato un bambino di 10 anni nel 2005 e un ragazzo di 17 nel 2008. Fanpage.it - Diddy, nuove accuse da presunte vittime minorenni: il rapper avrebbe violentato un bambino di 10 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'avvocato Tony Buzbee ha depositato duedenunce contro Sean Combs: ildrogato eundi 10nel 2005 e un ragazzo di 17 nel 2008.

Un giovane cantante ha recentemente denunciato Sean Combs, noto come Diddy, sostenendo di aver subito violenza e abusi quando aveva appena 10 anni.

Tuttavia, i video virali che mostrano il comportamento inappropriato del rapper nei confronti del giovane Bieber hanno sollevato nuove preoccupazioni. Sebbene non ci siano accuse dirette, il ...

Sono state depositate ieri nuove cause nei confronti di Sean “Diddy” Combs, che si trova attualmente in una prigione federale di Brooklyn in attesa di processo. Uno degli accusatori sostiene che nel 2 ...