Camerino giro di affitti in nero | evasioni da migliaia di euro tra il 2018 e il 2024

Camerino La Guardia di Finanza ha ricostruito un articolato sistema di evasione nel settore delle locazioni immobiliari. Un gruppo di proprietari, tra loro legati anche da vincoli familiari, aveva

CAMERINO La Guardia di Finanza ha ricostruito un articolato sistema di evasione nel settore delle locazioni immobiliari. Un gruppo di proprietari, tra ...

E' emersa un’evasione fiscale non dichiarata all’Erario pari a €. 68.186,16 L'attività ispettiva della Tenenza della Guardia di Finanza di Camerino ha consentito di ricostruire un articolato sistema d ...

Un gruppo di proprietari, tra loro legati anche da vincoli familiari, aveva affittato diversi immobili, di uno stesso patrimonio immobiliare, alcuni con regolare contratto di affitto ma altri senza re ...

