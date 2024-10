TNA: Grave infortunio a Chris Bey durante le riprese tv (Di lunedì 28 ottobre 2024) Serata sfortunatissima per la TNA, che ieri a Detroit ha registrato i prossimi due episodi tv, che faranno da seguito a Bound for Glory, l’evento principale della federazione. durante le registrazioni, infatti, due match sono stati interrotti per infortuni, e uno di questi in particolare sembra piuttosto serio. ABC vs Hardy Boyz durante l’incontro tra gli ABC e i nuovi campioni di coppia, gli Hardy Boyz, a quanto pare Chris Bey ha subito un infortunio piuttosto serio. Nei minuti finali del match, dopo aver ricevuto un superkick da Jeff, Chris si è poi scontrato con la testa contro Matt, cadendo sul ring e rimanendo immobile. L’incontro è stato immediatamente fermato dall’arbitro e i medici sono subito accorsi sul ring. L’ex campione della X Division è stato poi portato via in barella dopo aver indossato un collare. Zonawrestling.net - TNA: Grave infortunio a Chris Bey durante le riprese tv Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Serata sfortunatissima per la TNA, che ieri a Detroit ha registrato i prossimi due episodi tv, che faranno da seguito a Bound for Glory, l’evento principale della federazione.le registrazioni, infatti, due match sono stati interrotti per infortuni, e uno di questi in particolare sembra piuttosto serio. ABC vs Hardy Boyzl’incontro tra gli ABC e i nuovi campioni di coppia, gli Hardy Boyz, a quanto pareBey ha subito unpiuttosto serio. Nei minuti finali del match, dopo aver ricevuto un superkick da Jeff,si è poi scontrato con la testa contro Matt, cadendo sul ring e rimanendo immobile. L’incontro è stato immediatamente fermato dall’arbitro e i medici sono subito accorsi sul ring. L’ex campione della X Division è stato poi portato via in barella dopo aver indossato un collare.

TNA: Grave infortunio a Chris Bey durante le riprese tv

