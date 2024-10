Tananai parla per la prima volta del marito di Annalisa e della gelosia che avrebbe provato: ecco la confessione (Di lunedì 28 ottobre 2024) Annalisa e Tananai sono due cantanti apprezzatissimi nel panorama musicale italiano; lei ha un marito di nome Francesco Muglia, mentre lui è fidanzato con Sara Marino, una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo. Annalisa e Tananai hanno collaborato alla canzone Storie brevi; il singolo ha venduto oltre 200mila copie ed è doppio disco di platino. L’incontro delle personalità e delle voci dei due artisti è un connubio perfetto per il mercato musicale e fra loro si percepisce una certa sintonia Proprio questa sintonia è alla base di un quesito che in tanti si sono fatti: come l’hanno presa il marito di lei e la fidanzata di lui? Finalmente è arrivata la risposta! Tananai, concedendo un’intervista a Vanity Fair ha svelato finalmente cosa ne pensino le rispettive dolci metà del rapporto professionale fra lui e Annalisa. Donnapop.it - Tananai parla per la prima volta del marito di Annalisa e della gelosia che avrebbe provato: ecco la confessione Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)sono due cantanti apprezzatissimi nel panorama musicale italiano; lei ha undi nome Francesco Muglia, mentre lui è fidanzato con Sara Marino, una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo.hanno collaborato alla canzone Storie brevi; il singolo ha venduto oltre 200mila copie ed è doppio disco di platino. L’incontro delle personalità e delle voci dei due artisti è un connubio perfetto per il mercato musicale e fra loro si percepisce una certa sintonia Proprio questa sintonia è alla base di un quesito che in tanti si sono fatti: come l’hanno presa ildi lei e la fidanzata di lui? Finalmente è arrivata la risposta!, concedendo un’intervista a Vanity Fair ha svelato finalmente cosa ne pensino le rispettive dolci metà del rapporto professionale fra lui e

