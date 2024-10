Ilveggente.it - Svolta Verstappen, cambia il futuro: annuncio UFFICIALE

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Maxha deciso: ildel campione, adesso, è chiaro. Nei mesi che ci siamo lasciati alle spalle non s’è parlato altro che di questo. Per un motivo molto semplici, oltretutto. Maxè un campione con la “C” maiuscola ed il minimo che si potesse fare era riservargli la massima attenzione, nel momento in cui è girata voce che il tre volte re della Formula 1 potesse decidere dire casacca e scuderia prima del previsto.il(AnsaFoto) – Ilveggente.itNon ci stupisce affatto, dunque, che questo sia stato uno degli argomenti più chiacchierati della stagione, così come non ci sorprende che ildell’olandese sia d’interesse di chiunque bazzichi nel Circus o ne segua le gesta.