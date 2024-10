Rana Verona supera fuori casa anche Milano ed ingrana la quarta (Di lunedì 28 ottobre 2024) È una Rana Verona di carattere quella che ha allungato la striscia positiva in questo avvio di stagione con il quarto successo consecutivo. A farne le spese domenica è stata l’Allianz Milano, passata in vantaggio ma poi ribaltata dalla squadra di coach Stoytchev, che ha preso pian piano ritmo e Veronasera.it - Rana Verona supera fuori casa anche Milano ed ingrana la quarta Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) È unadi carattere quella che ha allungato la striscia positiva in questo avvio di stagione con il quarto successo consecutivo. A farne le spese domenica è stata l’Allianz, passata in vantaggio ma poi ribaltata dalla squadra di coach Stoytchev, che ha preso pian piano ritmo e

Rana Verona supera fuori casa anche Milano ed ingrana la quarta

