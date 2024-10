Biccy.it - Lite furiosa fra Zerbi e Pettinelli, interviene la produzione per allontanare gli allievi: “Uscite voi!”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel quotidiano di Amici andato in onda oggi abbiamo assistito a unafra Rudye Annache ha portato laa intervenire pergli. Tutto è nato quando la professoressaha chiesto a tutti i cantanti di realizzare alcune prove a tempo sotto pressione per “farli muovere e divertire” e vedere come “lavorano sotto pressione”. Una lezione oggettivamente senza senso ma che non aggiungeva o toglieva nulla alla loro permanenza nella scuola. Durante la prima prova i cantanti hanno dovuto scrivere in soli quindici minuti delle barre inedite su Ragazzo Fortunato di Jovanotti, mentre nella seconda hanno dovuto cantare a staffetta Cinque Gocce di Irama. Una lezione interrotta dache ha fatto irruzione con una finta barba bianca dando ad Anna della “Vessicchio dei poveri, Vessicchio tarocco della musica“.