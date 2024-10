Tpi.it - Lago d’Iseo: 18enne uccisa con 11 forbiciate dal vicino di casa coetaneo. Giallo sul movente

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sara Centelleghe, 18 anni,con 11daldiL’assassino ha confessato, eppure rimane avvolto nell’assassinio di Sara Centelleghe, 18 anni,nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre nella suaa Costa Volpino, sul versante bergamasco del. Di sicuro c’è solo che l’autore del terribile delitto è un suodi: Jashan Deep Badhan, 19 anni, l’hacon undici colpi di forbici al volto e al torace. Il, tuttavia, è ancora tutto da decifrare. Sara abitava insieme alla madre, che però quella notte non era in. La ragazza era in compagnia di un’amica, ma quando è stata ammazzata sarebbe stata da sola: l’omicidio sarebbe avvenuto nel breve lasso di tempo in cui l’amica era uscita per comprare una bibita a un distributore automatico.