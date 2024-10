Panorama.it - La Cravatta è anche da donna

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) A essere convinto che lapossa avereun pubblico femminile, anzi a produrla proprio affinché le donne la scelgano per il loro guardaroba, è il team di Ulturale, brand con tre boutique di alta classe: a Milano in via Borgospesso, quella di Roma in via Bocca di Leone, a Napoli in via Poerio. Una scommessa ardua? Pare di no. Le clienti non mancano e sorprendono per la capacità di reinterpretare un accessorio considerato tipicamente maschile. Così vediamo ragazze o signore con la, oltre che al collo, utilizzata quale fusciacca di un vestito, a mo’ di sciarpa o cintura, annodata alla borsa, trasformata in fascia per i capelli o nastro per il cappello.