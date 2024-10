Formiche.net - Il risultato elettorale in Georgia aggrava la crisi istituzionale. Ecco perché

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il giorno successivo a quello delle elezioni parlamentari, quando i conteggi erano ancora in corso e gli unici risultati disponibili erano quelli parziali, la presidentena Salome Zourabichvili si è rivolta al popolono, scegliendo toni e parole colmi di gravitas: “Non accetto l’esito di queste elezioni. Non può essere accettato, accettarlo significherebbe accettare la Russia in questo Paese, accettare la subordinazione dellaalla Russia Siamo diventati testimoni e vittime di un’operazione speciale della Russia. Ci hanno rubato il diritto di scelta, hanno portato avanti un’elezione russa”. Nel suo discorso, Zourabichvili ha invitato i sostenitori a radunarsi fuori dal Parlamento del Paese alle 19.00 di stasera. I timori per l’influenza russa nel processoerano già emersi in passato.