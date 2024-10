Lanazione.it - Il Coro Minuscolo Spazio Vocale di Roma vince il “Gran Premio Guido d’Arezzo” e accederà di diritto al “Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo” del 2025

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Arezzo, 28 ottobre 2024 – Si è concluso ieri il 41°Nazionale "” che ha visto la partecipazione di cori da tutta Italia, dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, passando per il Lazio e la Campania: ildidiretto da Filippo Stefanelli si è aggiudicato il “”, che consiste in 1200€ e l’ammissione dial 73/o “” previsto per il. Assegnati anche il terzoex-aequo della categoria unica alIl Calicanto di Salerno diretto da Silvana Noschese e alda camera del Concentus Musicus Patavinus dell’Università degli Studi di Padova diretto da Ignacio Vazzoler e il secondoaldidiretto Filippo Stefanelli.