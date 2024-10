Oasport.it - Flavio Cobolli si ritira dall’ATP di Parigi-Bercy: cosa è successo e chi avrebbe affrontato

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha dato forfait e non parteciperà all’ultimo Masters 1000 della stagione, in corso di svolgimento questa settimana sul veloce indoor di. Il tennista italiano si èto dal prestigioso torneo francese ancor prima di scendere in campo per il suo match di primo turno, che si sarebbe dovuto disputare domani sul centrale contro il padrone di casa Richard Gasquet. Il 22enne romano ha deciso di rinunciare all’appuntamentono in via precauzionale, non avendo ancora recuperato del tutto dal problema alla spalla destra che lo aveva costretto al ritiro quattro giorni fa durante la partita di secondo turno all’ATP 500 di Vienna contro l’australiano Alex de Minaur, mentre si trovava in svantaggio 6-7 1-3.