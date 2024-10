Elezioni Liguria, Pd primo ma non basta: M5S crolla e Renzi presenta conto (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Pd che supera il 28%, che cresce di due punti nelle Elezioni regionali in Liguria rispetto alle europee e che si afferma di gran lunga come primo partito non è bastato a strappare la regione al centrodestra. Ha vinto Marco Bucci, per una manciata di voti, su Andrea Orlando. Una manciata di L'articolo Elezioni Liguria, Pd primo ma non basta: M5S crolla e Renzi presenta conto proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Pd che supera il 28%, che cresce di due punti nelleregionali inrispetto alle europee e che si afferma di gran lunga comepartito non èto a strappare la regione al centrodestra. Ha vinto Marco Bucci, per una manciata di voti, su Andrea Orlando. Una manciata di L'articolo, Pdma non: M5Sproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

