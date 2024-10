Caos trasporto scolastico Gagliardi FI | Un’odissea per gli studenti del Fortore Amministrazione Mastella ponga fine a questa vergogna

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Il nuovo dispositivo di traffico voluto dal Comune di Benevento ha trasformato il diritto allo studio in un incubo per glidella provincia, in particolare per i ragazzi del, costretti damattina a misurarsi con una situazione che rasenta il paradosso,” lo denuncia Michele, consigliere comunale di Forza Italia, già vicesindaco, a San Giorgio La Molara. “Oggi, numerosisono stati costretti a raggiungere le scuole a piedi, abbandonati nella zona dello stadio, lontano dai plessi scolastici e senza alcun servizio diurbano per collegarli alla parte alta della città. Alcuni di loro si sono addirittura visti chiudere le porte in faccia da autobus urbani sovraffollati oltre ogni limite.