Arrestati Antonio e Rosario Piccirillo | accuse di estorsione nella camorra partenopea

(Di lunedì 28 ottobre 2024) A Napoli, si è recentemente intensificata l'attenzione delle forze dell'ordine sulla criminalità organizzata, in particolare sullae suo padre,, sono staticon l'accusa di tentataaggravata. Un colpo significativo per un clan già colpito da diverse operazioni di polizia, che ha riportato alla luce il dramma di chi subisce intimidazioni. Entrambi isono noti per i legami con i gruppi camorristici, sebbeneavesse pubblicamente cercato di distaccarsi dal mondo della criminalità. Il contesto della criminalità a Napoli Napoli, da anni alle prese con le attività delle organizzazioni mafiose, rappresenta un territorio difficile per gli imprenditori.