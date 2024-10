Quotidiano.net - A una settimana dal voto. Gli investitori con Trump. Barclays: vincerà lui

(Di lunedì 28 ottobre 2024) I banchieri come Jamie Dimon della JPMorgan Chase, che già a Davos avevano sottolineato, un po’ a sorpresa, "in fondoha fatto anche cose buone", adesso tacciono prudenti anche se il mondo degli, soprattutto europei, sembra avere più fiducia in una vittoria di Donald, che non di Kamala Harris. I mercati azionari europei hanno già prezzato la vittoria del candidato repubblicano, afferma per esempio in un report la. Le Borse mondiali già si preparano al dopo, con l’ombra di Cina e Russia, in cerca di un’alternativa geopolitica. Nel nuovo borsino degli scommettitori digitali, che usano le criptovalute ma che non sono ammesse e registrate in Usa con questo sistema, un anonimo con una sola puntata da 33 milioni di dollari ha attribuito ail 60% di possibilità schiacciando la Harris al 40%.