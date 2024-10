Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, cambi in vista per Paulo Fonseca: da Loftus-Cheek a Musah. Le novità

(Di domenica 27 ottobre 2024)deve far fronte a due importanti squalifiche e si prepara a dei: da. Lesi prepara a diversiobbligati indella sfida con ildi martedì 29 ottobre alle 20.45. Il tecnico portoghese deve, infatti, far fronte alla doppia pesante assenza di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, entrambi squalificati per dove aver rimediato un’espulsione nelle gara con Fiorentina e Udinese. Contro gli azzurri, il portoghese dovrebbe schierare in campo una formazione più fisica. Affianco a Youssouf Fofana, al posto del centrocampista olandese, potrebbe esserci l’americano Yunus, che negli ultimi spezzoni di gara è stato protagonista di buone prestazioni. Oltre all’ex Valencia, si candida anche l’inglese Rubenper una maglia da titolare.