Usa 2024, da Gaza all'Ucraina fino a Taiwan: la politica estera nei programmi di Trump e Harris – Il video (Di domenica 27 ottobre 2024) Il 5 novembre il Paese più potente al mondo rinnova la sua leadership: si decide chi tornerà alla Casa Bianca – Donald Trump che ha governato gli Usa dal 2017 al 2021, o Kamala Harris che ha affiancato Joe Biden come vice negli ultimi quattro anni – e chi siederà al Congresso, con il rinnovo della Camera dei Rappresentanti e di un terzo del Senato. Il mondo intero osserva col fiato sospeso da mesi l'evolversi della campagna elettorale per Usa 2024, che in estate – al di là dell'esito finale – ha già riservato una serie di sorprese senza precedenti per lo meno da decenni: il ritiro di un presidente in corsa per la rielezione (Biden), il tentato omicidio del suo principale contendente (Trump) fallito per questione di centimetri. Con la polarizzazione politica in America a livelli mai visti, Democratici e Repubblicani interpretano e promettono due modelli di Paese molto diversi.

