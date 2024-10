Singapore la Vespucci ospita la Regione Piemonte | cena all’insegna del gusto

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Una serata esclusiva tra vini Unesco, tartufi bianchi d’Alba e chef stellati. L’Amerigohato ieri sera unadell’eccellenza enogastronomica dellaper la presentazione della destinazione turistica della 94ª edizione della Fiera del tartufo bianco d’Alba in programma fino all’8 dicembre e per annunciare la XXV edizione dell’Asta mondiale del Tartufo, che andrà in sal castello di Grinzane Cavour il prossimo 10 novembre, in collegamento con Hong Kong, Bangkok, Francoforte, Vienna, Seul, il Castello di Frankenberg e la stessa