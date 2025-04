Gqitalia.it - L'umanistica rivoluzione di Brunello Cucinelli insignito del Dottorato di ricerca honoris causa in Architettura

Leggi su Gqitalia.it

Il sogno diquando era un ragazzino era quello di fare pullover di cashmere colorati. Una cosa lontanissima da quella che era stata fino ad allora la sua vita, in un piccolo paesino dell’Umbria a Castel Rigone dove con la sua famiglia di contadini il giovaneera dedito alla terra e agli animali. Ricordati di fare le cose perbene, gli rispose all’epoca il babbo. E quel perbene è rimasto. Non solo perché nel tempo e nella lunga carriera il marchio omonimo che ha il suo quartier generale nell’antico borgo di Solomeo è diventato di fatto sinonimo di manufatti di altissima qualità nel mondo, ma ancor di più perché tutt’attorno asi è andata via via costruendo un’aura che è un unicum, un sistema valoriale etico legato a un certo modo di fare impresa, in cui l’uomo e l’attenzione per il suo benessere sono al centro di tutto, secondo una visione che spesso accomuna il pensiero dia quello di Olivetti, e che gli è valso l'epiteto di imprenditore illuminato.