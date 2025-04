Operaio ex Ilva malato di tumore curato con fermenti lattici L’odissea tra gli ospedali poi la beffa | lo chiamano per l’intervento ma è già morto

tumore diagnosticato troppo tardi. Tutto ha avuto inizio nel 2023, quando – ricostruisce Today – Antonio, Operaio dell’ex Ilva, ha iniziato ad accusare forti dolori allo stomaco. Il medico di base, senza nemmeno visitarlo, gli ha prescritto semplici fermenti lattici. Sei mesi più tardi, una diagnosi impietosa: un tumore aggressivo al duodeno. Il ritardo nell’individuazione della malattia si è rivelato fatale. «Se fosse stato visitato subito, sarebbe bastata una palpazione per capire che qualcosa non andava», denuncia Cristina.Visite private e mancate risposteDopo mesi di sofferenza, nel marzo del 2023, Antonio si sottopone a un’ecografia addominale. Leggi su Open.online Un errore medico, liste d’attesa con tempi infiniti e una sanità evidentemente incapace di rispondere alle urgenze. Questa è la drammatica esperienza di Cristina, una donna di Taranto che ha perso il marito, Antonio, a causa di undiagnosticato troppo tardi. Tutto ha avuto inizio nel 2023, quando – ricostruisce Today – Antonio,dell’ex, ha iniziato ad accusare forti dolori allo stomaco. Il medico di base, senza nemmeno visitarlo, gli ha prescritto semplici. Sei mesi più tardi, una diagnosi impietosa: unaggressivo al duodeno. Il ritardo nell’individuazione della malattia si è rivelato fatale. «Se fosse stato visitato subito, sarebbe bastata una palpazione per capire che qualcosa non andava», denuncia Cristina.Visite private e mancate risposteDopo mesi di sofferenza, nel marzo del 2023, Antonio si sottopone a un’ecografia addominale.

