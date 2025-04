Opposizione occupa l' aula | protesta contro l' aumento delle tasse in Abruzzo

Abruzzo occupano l'aula consiliare per contestare l'incremento dell'addizionale IRPEF destinata a coprire il deficit sanitario regionale.? Nella mattina del 3 aprile 2025, alle ore 9:00, i consiglieri di Opposizione del Patto per l'Abruzzo, guidati da Luciano D'Amico, hanno occupato l'aula del Consiglio Regionale all'Aquila. Questa azione è stata intrapresa per manifestare il dissenso verso l'aumento dell'addizionale IRPEF deciso dalla maggioranza, volto a coprire il disavanzo della sanità regionale. D'Amico ha dichiarato: "Abbiamo occupato l’aula del consiglio regionale all’Aquila a difesa dei lavoratori abruzzesi che non devono pagare con le loro tasse i fallimenti di politici e manager! Non molliamo di un centimetro!!!". Durante la protesta, D'Amico ha evidenziato come, nonostante un budget annuale di 2,8 miliardi di euro, i cittadini siano costretti a cercare cure fuori regione o ad affrontare lunghe attese. Abruzzo24ore.tv - Opposizione occupa l'aula: protesta contro l'aumento delle tasse in Abruzzo Leggi su Abruzzo24ore.tv L'Aquila - I consiglieri del Patto per l'no l'consiliare per contestare l'incremento dell'addizionale IRPEF destinata a coprire il deficit sanitario regionale.? Nella mattina del 3 aprile 2025, alle ore 9:00, i consiglieri didel Patto per l', guidati da Luciano D'Amico, hannoto l'del Consiglio Regionale all'Aquila. Questa azione è stata intrapresa per manifestare il dissenso verso l'dell'addizionale IRPEF deciso dalla maggioranza, volto a coprire il disavanzo della sanità regionale. D'Amico ha dichiarato: "Abbiamoto l’del consiglio regionale all’Aquila a difesa dei lavoratori abruzzesi che non devono pagare con le loroi fallimenti di politici e manager! Non molliamo di un centimetro!!!". Durante la, D'Amico ha evidenziato come, nonostante un budget annuale di 2,8 miliardi di euro, i cittadini siano costretti a cercare cure fuori regione o ad affrontare lunghe attese.

L'opposizione regionale occupa l'aula del consiglio per protesta contro gli aumenti Irpef, D'Amico: "Gesto legittimo" [VIDEO]. Il buco nero della sanità, la Regione aumenta le tasse: è caos. L'opposizione regionale occupa l'aula del consiglio per protesta contro gli aumenti Irpef, D'Amico: 'Gesto legittimo'. Clamorosa protesta, occupato il Consiglio regionale: «Basta tasse, non molliamo di un centimetro!. Buco sanità, opposizione occupa Consiglio regionale d'Abruzzo. Irpef, proteste in Abruzzo: opposizione occupa il Consiglio regionale. Ne parlano su altre fonti

"No all’aumento delle tasse". L’opposizione occupa l’aula di Palazzo Cesaroni - L’opposizione di centrodestra in Regione fa ... E ieri i consiglieri hanno deciso di occupare la sede dell’Assemblea legislativa per protestare sulla questione dei conti della sanità. (lanazione.it)

Le senatrici d'opposizione occupano l'Aula del Senato - (ANSA) - ROMA, 13 GIU - Tutte le senatrici dei gruppi di opposizione hanno occupato i banchi del governo, in Aula, impedendo così ... Il fatto che ad occupare i banchi del governo siano senatrici ... (msn.com)

Polemica in consiglio comunale. L’opposizione lascia l’aula per protesta - È andato in scena nei giorni scorsi un consiglio comunale particolarmente polemico a Nettuno, tanto da spingere quasi tutta l’opposizione, fatto salvo per i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia ... (ilgranchio.it)