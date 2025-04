Euroleague la Virtus passeggia sull' Olimpia Milano e la estromette dalla corsa al play-in

Virtus Segafredo Bologna vince 90-70 contro L’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano nel derby d'Italia d’Eurolega valido per la penultima giornata di regular season della Turkish Airlines Euroleague 2024-2025, eliminando l’Olimpia dalla corsa al play-in. I bianconeri hanno avuto Morgan come. Today.it - Euroleague, la Virtus passeggia sull'Olimpia Milano e la estromette dalla corsa al play-in Leggi su Today.it LaSegafredo Bologna vince 90-70 contro L’EA7 Emporio Armaninel derby d'Italia d’Eurolega valido per la penultima giornata di regular season della Turkish Airlines2024-2025, eliminando l’al-in. I bianconeri hanno avuto Morgan come.

