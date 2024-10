Non si lava i capelli da più di un anno: “Ecco come li curo senza shampoo” (Di domenica 27 ottobre 2024) Non si lava i capelli da oltre un anno. A raccontarlo su TikTok è Georgia Peck, una scrittrice appassionata di Non si lava i capelli da più di un anno: “Ecco come li curo senza shampoo” su Perizona.it Perizona.it - Non si lava i capelli da più di un anno: “Ecco come li curo senza shampoo” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Non sida oltre un. A raccontarlo su TikTok è Georgia Peck, una scrittrice appassionata di Non sida più di un: “li” su Perizona.it

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Solo con questo metodo i tuoi indumenti non perderanno colore quando li metti in lavatrice - C'è un metodo che non tutti conoscono per evitare che i tuoi vestiti, quando fai la lavatrice, perdano colore: ecco come fare ... (designmag.it)

Capelli che cadono o si spezzano? Non è solo il periodo autunnale, la causa potrebbe semplice e puoi rimediare subito - I capelli cadono o si spezzano non solo perché è il periodo autunnale ma anche per una serie di comportamenti sbagliati. (abruzzo.cityrumors.it)

Recensione Jimmy HW11 Pro: finalmente un vero tutto in uno per pulire l'intera casa - Jimmy HW11 Pro è il tutto in uno che rivoluziona il mercato. Si trasforma da lavapavimenti ad aspirapolvere, può pulire l'auto, il materasso e fare anche la toelettatura e ha pure la batteria removibi ... (hdblog.it)

Katy Perry, 40 anni e non sentirli? L’evoluzione del suo (inconfondibile) stile - Per l'ex eccentrica California Gurl, un compleanno importante. E una nuova era in fatto di look: taglio netto col passato? (iodonna.it)