Liga 2024/2025, un’autorete di Gimenez affonda l’Atletico Madrid: vince 1-0 il Betis (Di domenica 27 ottobre 2024) Weekend da incubo per le due squadre di Madrid: dopo la debacle del Real nel Clàsico ha infatti perso anche l’Atletico, sconfitto di misura dal Betis. A decidere il match dell’Estadio Benito Villamarìn, valido per l’undicesima giornata di Liga 2024/2025, è stato un autogol del difensore Gimenez, che dopo appena 4? ha messo la palla nella sua porta. Primo tempo dominato dal Betis, che non si è accontentato del vantaggio ma ha sfiorato a più riprese il raddoppio, prima con Ezzalzouli (traversa) e poi con Vitor Roque (fuori). Nella ripresa è capitata ancora sui piedi di Vitor Roque la palla del 2-0, ma nuovamente la traversa ha negato la gioia al Betis. Legni che nel finale hanno invece sorriso al club di Siviglia, che all’80 si è salvato quando il palo ha respinto il tentativo di Julian Alvarez. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Weekend da incubo per le due squadre di: dopo la debacle del Real nel Clàsico ha infatti perso anche, sconfitto di misura dal. A decidere il match dell’Estadio Benito Villamarìn, valido per l’undicesima giornata di, è stato un autogol del difensore, che dopo appena 4? ha messo la palla nella sua porta. Primo tempo dominato dal, che non si è accontentato del vantaggio ma ha sfiorato a più riprese il raddoppio, prima con Ezzalzouli (traversa) e poi con Vitor Roque (fuori). Nella ripresa è capitata ancora sui piedi di Vitor Roque la palla del 2-0, ma nuovamente la traversa ha negato la gioia al. Legni che nel finale hanno invece sorriso al club di Siviglia, che all’80 si è salvato quando il palo ha respinto il tentativo di Julian Alvarez.

